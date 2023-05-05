Eskişehir Adalet Sarayı'nın projeleri İKAF'23'te yoğun ilgi gördü

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen İKAF'23'te Eskişehir Adalet Sarayı tarafından düzenlenen programlar öğrencilerin yoğun talebiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'23) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla düzenlenen törenle başladı. Kariyer fuarında Adalet Bakanlığı Yüzüncü Yıl Etkinlikleri çerçevesinde Adaletin Sesi, Personelin Nefesi sloganıyla başlatılan etkinliklerde Eskişehir Adalet Teşkilatlarının hazırladığı stant ve çalışmalar Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluştu.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği stantta Eskişehir Adliyesi ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları, zabıt katipleri, infaz koruma memurları, yazı işleri müdürleri ve diğer çalışanlar öğrencilerle bir araya gelerek adalet teşkilatlarında yer alan meslek gruplarını tanıttılar.

Adalet Bakanlığındaki kariyer süreçlerinin üniversiteli gençlere anlatıldığı fuara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nuri Ağ, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve tetkik hakimleri ile birçok yargı mensubu ziyarette bulundu. Ziyarette öğrencilere adalet teşkilatlarını ve ülkenin hukuk sisteminin anlatılırken, gençlerin merak ettiği sorular cevaplandı.

Ziyaretin ardından stant yanında kurulan sistem ile klavye yarışması düzenlendi. Bir dakikada en fazla kelime yazan öğrencilere hediyeler takdim edildi. Klavye yarışmasının yanı sıra İletişim Fakültesi Z-13 numaralı derslikte öğrencilere yönelik öfke kontrolü semineri ve hukuk alanında bilgi yarışması düzenlendi. Etkinliklere yoğun katılım sağlanırken bilgi yarışması galiplerine hediyeler verildi.

“Gençleri aramızda görmek istiyoruz”

Kariyer fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yaptıkları çalışmalarla Adalet Bakanlığı teşkilatlarını ve bakanlıktaki kariyer süreçlerini gençlere aktarmaya çalıştıklarını ifade ederek, “İlimizde 19 üniversitenin katılımıyla yapılan bu etkinlik bölgedeki en büyük kariyer fuarı. Gençlerimizin yoğun katılımı ile yaptığımız paylaşımlar oldukça faydalı oldu. Liyakatli, işini severek ve hakkıyla yapan gençlerimizi aramızda görmek istiyoruz” dedi.

“Gençleri Adalet Bakanlığımızda yer alan teşkilatlarımızda görev almaları için bekliyoruz”

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nuri Ağ ise kariyer fuarında gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili olarak, üniversite gençlerinin Adalet Bakanlığı teşkilatlarının geleceğinde yer alacağını belirterek, “Gençlerin ileride Adalet Bakanlığı bünyesinde ailemize katılmasına yönelik destek veren adalet teşkilatları görevlilerimiz gençlerin bu yönde ufuklarını açtılar. Biz tüm gençleri Adalet Bakanlığımızda yer alan teşkilatlarımızda görev almaları için bekliyoruz” diye konuştu.

Kurgusal duruşmalara yoğun katılım gerçekleşti

Kariyer Fuarı çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hukuk sistemini ve işleyişini daha iyi anlayabilmeleri amacıyla Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bulunan duruşma salonunda kurgusal duruşma düzenlendi. Düzenlenen kurgusal duruşmalarda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu tarafından açılan Eskişehir Adliyesi Tiyatro Grubu rol aldı. Duruşmalarda uyuşturucu bağımlılığı ve kadına yönelik şiddete vurgu yapılırken üniversite öğrencileri yoğun katılım göstererek duruşmaları büyük bir heyecan ile izledi. Duruşmaların ardından gençler hakim, cumhuriyet savcısı ve avukat cübbesi giyerek fotoğraf çektirdiler.