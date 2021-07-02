Eskişehir AFAD eğitimi zirveyle taçlandırdı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği eğitime katılan Eskişehir AFAD, şehre geri döndü.

19-23 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen eğitime katılan Eskişehir AFAD personeli İsmail Öner, Emrah Kütükcü ve Necmeddin Şanlı eğitimin tamamlanmasının ardından kamp yüklerini alarak 3400 metre yüksekliğinde bulunan Çelikbuyduran kamp alanına ulaşmış, sonrasında 25 Haziran'da 3727 metre yüksekliğe sahip Emler zirve tırmanışını ve 26 Haziran 2021 tarihinde ise çürük kaya yapısı nedeniyle Aladağların tırmanması ve inmesi oldukça zor ve ayrıca en yüksek zirvesi olan 3772 metre yüksekliğindeki Kızılkaya zirve tırmanışını gerçekleştirdiler. Faaliyet sonrası Eskişehir AFAD personeli Eskişehir'e geri dönüş yaptılar.

Eskişehir AFAD Müdürü Recep Bayar, dağcılık eğitiminden dönen personel ile aldıkları dağcılık eğitimi hakkında istişarelerde bulunarak. Gösterdikleri başaralı eğitim ve tırmanışlar sonrası kendilerine teşekkürlerini iletti.