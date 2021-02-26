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Eskişehir Afet Eğitim Yılı'na hazır

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulunan AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, "Bizler Eskişehir AFAD olarak afetlerle nasıl başa çıkılacağını çok iyi biliyor ve bu bildiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulunan AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, "Bizler Eskişehir AFAD olarak afetlerle nasıl başa çıkılacağını çok iyi biliyor ve bu bildiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz" dedi.


Müdür Bayar, afet farkındalığını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçlayarak, afete hazırlık kültürünü topluma kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu seferberlik çerçevesinde birçok özel, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitimlerin devam edeceği ifade eden Bayar, "Siz Eskişehirli hemşerilerimizi Afet Farkındalığına sahip olmayı ve Afet Farkındalık Eğitimini almaya davet ediyor. Bizler Eskişehir AFAD olarak afetlerle nasıl başa çıkılacağını çok iyi biliyor ve bu bildiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizler de Eskişehir AFAD web sitemizde bulunan iletişim kanallarından eğitim almak için bize ulaşabilirsiniz. Farkında olalım, fark yaratalım, hayat kurtaralım" dedi.

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