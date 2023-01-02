Eskişehir Akpınar Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne Mesleki Eğitim Merkezi yapılıyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde başlatılan, mahkûmların eğitimi projesinde önemli bir adım daha atıldı. Akpınar Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde paydaş kurumlar ile koordine şekilde mahkûmların diploma kazanması ve cezalarının ardından sosyal yaşama adapte olmakta kolaylık sağlanması amacıyla düzenlenen projede önemli kararlar alındı. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki 9 Mart 2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren eğitim ve öğretim çalışmalarını güçlendirme amaçlı iş birliği protokolü bünyesinde, kurumlarca yapılan çalışmaların görüşülmesi için Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplanıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin katıldığı ikincisi düzenlenen toplantıda 30'u aşkın konuda çeşitli kararlar alındı.

Bir önceki toplantıda cezaevi yerleşkesinde inşa edilmesi planlanan anaokulu binası tamamlanana kadar, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun iç kısmında anasınıfı oluşturulması için gerekli yazışmalar yapılmış, geçici olarak tesis edilen mekânın olabilecek en erken şekilde hareket edilerek ocak ayı içerisinde tamamlanması planlandı. Eskişehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda; Eskişehir Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Okulu yerinin belirlenmesi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden ceza infaz kurumlarında açılacak Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) okullarında ve geçici olarak açılacak olan bağlı sınıflarda destek sağlanması kararları alındı. Toplantıda, öğrenci kayıtları başlayan ceza infaz kurumlarında 2023 yılı Şubat ayı içerisinde eğitimlere başlanması kararına da varıldı.

Görüşmede 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde iş yurdu atölyelerinde atölye şefi olarak görev yapan ceza infaz kurumu personelinin belirlenmesi ve bunların kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerinin temin edilmesi çerçevesinde çalışmaların yürütülmesi kararları alındı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ülke genelinde başlatılan ‘tüm kademe ve sınıf seviyesinde hazırlanan yardımcı kaynak destek paketi dağıtımı' uygulamasının, kaynak erişimi ihtiyacı bulunduğu ortam ve duruma göre ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara da devam ettiği okul düzeyine göre yapılması kararına varıldı. Bu sayede mahkûmların edineceği diploma ve eğitim imkânının toplum sağlığına büyük ölçüde fayda sağlaması hedefleniyor.