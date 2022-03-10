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Eskişehir Anadolu Bacıları, 'Geçmişten Günümüze Kahraman Türk Kadınları' defile programına katıldı

Eskişehir Anadolu Bacıları; Eskişehir’den Aydın’a giderek ’Geçmişten Günümüze Kahraman Türk Kadınları’ defile programına katıldı.

Eskişehir Anadolu Bacıları; Eskişehir'den Aydın'a giderek 'Geçmişten Günümüze Kahraman Türk Kadınları' defile programına katıldı.


Eskişehir Anadolu Bacıları; Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Kültür ve Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Kahraman Türk Kadınları' adlı defile programına katıldı. ‘Geçmişten Günümüze Kahraman Türk Kadınları' adlı defile programında tiyatro gösterisini sundu.


Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Eskişehir Anadolu Bacıları olarak ‘Kahraman Türk Kadınları' temalı defile programımızı Aydın ilinde sahneledik. Aydın ilinde Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde gerçekleşen defilemizi; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu programa katılarak izledi.ve çok beğendi'' dedi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu; program sonunda ‘Kahraman Türk Kadınları' defilesini hazırlayan Hafize Erdoğan'a ve Eskişehir Anadolu Bacıları ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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