Eskişehir Anadolu Bacıları grubu ‘Kahraman Türk Kadınları' tiyatro gösterisini Tavşanlı'da sahneledi

Kütahya'nın Tavanlı ilçesinde ‘Kahraman Türk Kadınları' tiyatro gösterisini sunan Eskişehir Anadolu Bacıları gurubu yoğun ilgi gördü.

Tavşanlı Belediyesi ile ve Tavşanlı Kayı Boyu Ertuğrul Gazi Yörük ve Türkmenler Derneği tarafından Tavşanlı'da düzenlenen ‘Şaban Dede Yörük ve Türkmen Şenliği'ne; Eskişehir Anadolu Bacıları davet üzerine katıldı. Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Grubu Başkanı Hafize Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Çok sayıda davetlinin katıldığı ‘Şaban Dede Yörük ve Türkmen Şenliği'nde; bizler de Eskişehir Anadolu Bacıları olarak, ‘Kahraman Türk Kadınları' temalı tiyatro gösterimizi sahneledik. Tiyatro gösterimiz büyük beğeni topladı. Büyük beğeni ile izlenen programımızdan sonra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, bizleri makamında ağırladı ve teşekkür ederek, 'Tiyatro gösterinizi çok beğendim. Sizleri Tavşanlı'da ağırlamaktan çok memnunluk duydum. İlerleyen günlerde Tavşanlı'da düzenleyeceğimiz etkinliklerde sizleri de aramızda tekrar görmek isteriz' dedi'' diye anlattı.

Programın sonunda; Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Grubu Başkanı Hafize Erdoğan'a plâket takdim edildi.