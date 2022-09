Eskişehir Anadolu Bacıları oyun ve gösterileri ile ülke çapında ilgi görüyor

Eskişehir Anadolu Bacıları'nın ‘Kahraman Türk Kadınları' temalı tiyatro oyunları ve gösterilerini sahnelemeye devam etmesi Eskişehir ve ülke çapında ilgi görüyor.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'nde adını duyuran Eskişehir Anadolu Bacıları, ‘Kahraman Türk Kadınları' tiyatro oyunları ve gösterisini bu yıl içerisin de Bilecik Söğüt'te 10 bin kişiye, Aydın'da 2 bin kişiye, Kütahya da 5 bin kişiye, Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 bin kişiye, Ankara da 7 bin kişiye, son olarak Kırıkkale ilinin Karakeçili ilçesine ve Bilecik Bozüyük de ‘Kahraman Türk Kadınları' tiyatro oyunları ve gösterilerini başarıyla sahnelediler. Anadolu'yu karış karış dolaşan Anadolu Bacıları; ‘Kahraman Türk Kadınları' temalı tiyatro oyunları ve gösterilerini, Türkiye'nin dört bir yanında başarı ile sergileyerek milyonlarca insanın beğenisini topluyor ve izleyenlerden tam not alıyor. Milli duyguların canlanması ve birlik beraberlik çağrıları uzun süre ayakta alkışlanıyor.

Eskişehir Anadolu Bacıları genel sanat yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Kahraman Türk Kadınları' temalı tiyatro oyunları ve gösterimizi izlemeye gelen sanatseverler ilgi ile izleyip duygusal anlar yaşamaktadır. ‘Kahraman Türk Kadınları'nın kısa kişisel hikâyeleri ve kostümleri ile görsel bir hafıza oluşturmaya devam ediyor. Son bir buçuk yıldan beri Türkiye'nin her yerini dolaşıyoruz. Her gittiğimiz yerde aynı ilgi ve sevgi ile karşılaşılıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir mutluluktur. Belki bunu dünyada başaran tek kadın topluluğu biziz. Bu yüzden Türkiye'nin ve Eskişehir in gururu olmaya devam edeceğiz. Yarından sonra Bilecik, Bursa, Ankara programlarımız var. 2022 yılının sonuna kadar programlarımız doludur. 2023 yılı için de ön görüşmeler yapılmaktadır. Gösterilerimiz ve tiyatro oyunlarımız tüm hızıyla devam edecektir'' dedi.