Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu ülke çapında turnelere devam ediyor

Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu; sahneledikleri ‘Kahraman Türk Kadınları' müzikli gösterileri ve ‘Zafere Götüren Analar' adlı tiyatro oyunları ile ülke çapında turnelere devam ediyor.

Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Hafize Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2021-2022 sezonuna hızlı başladıklarını belirtti. Bir taraftan ülke çapında turneler, bir taraftan Eskişehir seyircisiyle buluşmaya devam ettiklerini anlatan Erdoğan, "'Kahraman Türk Kadınlarını' sahneleyen Tiyatro Topluluğu: 7-8 Ekim 2022 tarihinde; Ankara Keçiören Belediyesi ile Yörük Türkmen Vakfı iş birliğinde, Keçiören de Yörük Türkmen Çalıştayı'nda ‘Kahraman Türk Kadınları' müzikli gösterilerini sahnelediler. 25-26 Ekim 2022 tarihinde; Didim Belediyesi, Didim Çocuk Akademisi, Aydın Kültür ve Turizm Derneği, Cumhuriyet'imizin 100. yılına doğru ‘3 Kuşak Cumhuriyet' adlı etkinliğinde; ‘Kahraman Türk Kadınları' müzikli oyunu sahnelediler. Çocuklarla birlikte ayrıca küçük bir sahne çalışması yaptılar. Geçmişten geleceğe kuşakların buluşması, renkli sahnelerle sona erdi. 27 Ekim 2022 tarihinde; Eskişehir Mihalıççık Belediyesi ve Kent Konseyi daveti üzerine, ‘Zafere Götüren Analar' adlı tiyatro oyununu sahnelediler. Türk kadınlarına ilham veren ve kadının gücünü gösteren destansı öykülerin sahnelendiği oyunda, program sonrası Eskişehir iline bağlı Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum tarafından tiyatro ekibine ‘Yunus Emre' figürlü tablo hediye edildi. Ekim ayı içerisinde: Ankara- Keçiören. Aydın- Didim. Eskişehir- Mihalıççık da 2 gösteri ve 1 tiyatro oyunu sahneledik. Ankara- Keçiören de yaklaşık 300 kişi, Aydın- Didim de 400 kişi ‘Kahraman Türk Kadınları' gösterisini büyük beğeni ile izledi. Eskişehir Mihalıççık da yaklaşık 100 kişinin izlediği ‘Zafere Götüren Analar' adlı tiyatro oyunu duygusal anlar yaşattı. Oyunu ve müzikli gösteriyi izleyenlerin arasında; TRT ve Kültür Bakanlığı çalışanları vardı. Son yıllarda izlenen en etkileyici müzikli gösteridir. İzleyiciler: ‘Konunun çok iyi seçilerek müziklerin ve sözlerin tam yerinde kullanılarak, kostümlerin kusursuz seçimiyle etkileyici müthiş bir gösteri ortaya çıkmış' diyerek bizim tiyatro ekibini tebrik ettiler. Eskişehir Anadolu Bacıları oyuncuları adına ve kendi adıma büyük gurur mutluluk duydum'' dedi.