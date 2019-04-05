Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Eskişehir Anadolu Dörtlüsü” konseri Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde dinleyicilerle buluştu.

Yoğun ilgi gören konserde, piyanoda Arman Artaç, kemanda Özlem Akdeniz ile Bülent Akdeniz ve opera sanatçısı Dilara Aytekin'in performansı dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Konsere geniş bir repertuarla hazırlandıklarını dile getiren Arman Aytaç, “Baroktan klasiklere, tangodan türkülere kadar her türden eseri seslendirdiğimiz keyifli bir konser oldu. Programda yer alan türkülerin düzenlemelerini ben yaptım. Dinleyicilerimizin de beğenisini topladığımızı düşünüyorum. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli'ye bizi davet ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği konserde; R. Schumann'dan “Lento”, D. Şostakoviç'ten “Five Pieces”, C. Gardel'den “Por una Cabeza”, Tevfik Guliyev'den “Yalgızam”, Neşet Ertaş'tan “Zülüf”, A. Bekirof'tan “Nazende Sevgilim”, V. Azarashvili'den “Nocturne”, Aşık Veysel'den “Uzun İnce Bir Yoldayım”, Hasan Tunç'tan “Ben Sana Sevdiğumi”, “Sarı Gelin” ve “Tabancamun Sapuni” eserleri seslendirildi.