Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nden İznik gezisi

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İznik'e tarihi ve kültürel gezi düzenlendi.

Gezi turuna katılan 50 kişilik grup, ilk olarak İznik gezisi kapsamında; İznik Kalesi, Kale Surları, Lefke Kapı, İstanbul Kapı, Çandarlı İbrahim ve Kara Halil Paşa Türbeleri, Senato Sarayı ve Batık Bazalika'yı topluca ziyaret ettiler. Geziye katılanlar; gezilen ve ziyaret edilen tarihi ve kültürel yerler hakkında, rehber öğretmen Hikmet Güven'den bilgi aldılar.

Geziyle ilgili bilgi veren Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Dününü ve geçmişini bilmeyen bugünü anlayamaz. Bugünü anlamayan, yarını göremez ve yarını inşa edemez. Biz de dernek olarak, tarih ve kültür farkındalığımızı artırmak için farklı zamanlarda ‘tarihi ve kültürel geziler' düzenleyerek, dernek üyelerimizi, ülkemizdeki tarihi ve kültürel yerler hakkında bilgilendiriyoruz" dedi.