Eskişehir aşı sıralamasında ilk 10'daki yerini koruyor

Ülke genelinde Covid-19 ile mücadelede toplamda 116 milyonu aşkın aşı yapılırken, illere göre sıralamada 7'nci sırada bulunan Eskişehir'de 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 81,6'sı 2 doz aşısını tamamladı.

Covid-19 pandemisinde Türkiye genelinde aşılanma oranı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 29 Ekim itibarıyla açıkladığı verilere göre; birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını yaptıranların sayısı 116 milyon 123 bin 219'a ulaştı. İkinci doz aşısını yaptıran iller arasında yüzde 81,6 ile ilk 10 il arasında yer alan Eskişehir'de, haftalık 100 binde görülen vaka artışı ise dikkat çekti. Kentte 2-8 Ekim arası 100 binde görülen vaka sayısı 223,89 olurken, 9-15 Ekim tarihleri arasında görülen sayı 256,97 oldu.