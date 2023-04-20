Eskişehir Asri Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesinde Asri Mezarlık'a akın eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu.

Ramazan Bayramı öncesinde Eskişehirliler Asri Mezarlık'ı ziyaret etti. Mezarlığın giriş kapılarında yoğunluktan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Yakınlarına kabirleri başında uzun süre dua eden vatandaşlar, kabri sulayarak çıkan yabani otları temizledi. Bazı vatandaşlar ziyaret esnasında gözyaşlarını tutamadı.