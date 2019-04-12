Eskişehir Atatürk Lisesi'nden örnek kan bağışı kampanyası

Eskişehir Türk Kızılay'ı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile, Eskişehir Atatürk Lisesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Örnek olarak ilk kan bağışını Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin verdi. Kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Türk Kızılay'ı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan kan bağışı kampanyasında; Atatürk Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar kan vererek, kan bağışı kampanyasına katkıda bulundular. Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Kan bağışı kampanyasına; Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman ve Atatürk Lisesi Müdürü Yakup Tutkun da katıldı. Atatürk Lisesi bahçesinde düzenlenen kan bağışı standında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında; kan bağışı yapan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere ikramda bulunuldu.