Eskişehir Atatürk Lisesi'nin bir koridoru artık ‘Felsefe Sokağı'

Eskişehir Atatürk Lisesi'nin bir koridorunu, ‘Felsefe Sokağı' olarak düzenlendi.

Okulun felsefe öğretmeni Elif Kahraman ve 11. sınıf öğrencileri; ‘Felsefe Sokağı'nın açılışını, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı ile görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Öğrenciler; gün boyunca hem ülkemizin hem dünyanın önde gelen filozoflarını, kendi hazırladıkları kostümlerle sınıfları dolaşarak tanıttılar. Sokrates, Platon, Mevlâna, Nietzsche, Karl Marks, Sartre ve ilk kadın filozof Hypatia'dan başlayarak, Miletli Aspasia, Fatma Aliye Hanım, Simone de Beauvoir gibi kadın filozofların dönem kıyafetleri içinde hayatlarını anlattılar.

Eskişehir Atatürk Lisesi Felsefe öğretmeni Elif Kahraman, ‘'Düzenlediğimiz bazı yarışmalar ve görsel etkinliklerle; felsefenin ne kadar öğretici, düşündürücü ve eğlenceli olduğunu göstermeye çalıştık. Metinler, afişler, resimler sokağın tüm düzenlemesi öğrencilerimiz tarafından özenle ve dikkatlice hazırlandı. Sanat Sokağı etkinliğimizin amacını; öğrencilerimizde felsefe sevgisi oluşturmak, filozofları tanıtmak, merak duygusunu pekiştirmek, güçlü soru sorma, tartışma, düşüncelerini açık ve anlaşılır biçimde ifade edebilme, sorumluluk alma, çözüm üretebilme, başka düşüncelere saygılı olma becerilerini kazandırmak olarak özetleyebiliriz. Atatürk Lisesi ‘Felsefe Sokağı' etkinliğimizin yarışma bölümü; özellikle öğrenciler tarafından çok sevildi. Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız, yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılanlar hem bilgilerini tazeleme fırsatı buldu hem de eğlenceli anlar yaşadılar'' dedi.