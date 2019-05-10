Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası'ndan Başkan Kazım Kurt'a tebrik ziyareti

Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt'u tebrik eden Ördek, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi.

Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ördek ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, “Eskişehir'de bulunan oda, sendika ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde Odunpazarı Belediyesi'nde katılımcı yönetim anlayışını geliştirerek uygulayacağız” dedi.