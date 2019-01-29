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Eskişehir Barosundan arabuculuk eğitimi

Eskişehir Barosu, iş uyuşmazlıklarından sonra ticari uyuşmazlıklar için de dava şartı haline gelen arabuluculuk için ’Arabuluculuk Temel Eğitimi’ düzenledi.

Eskişehir Barosu, iş uyuşmazlıklarından sonra ticari uyuşmazlıklar için de dava şartı haline gelen arabuluculuk için 'Arabuluculuk Temel Eğitimi' düzenledi. On gün süren, arabuluculuk mevzuatı ile müzakere tekniklerinin anlatıldığı ve uygulamadan örneklerin verildiği eğitime 33 avukat katıldı. Katılımcılar, düzenlenen verimli eğitim programı sebebiyle Eskişehir Barosuna teşekkür ettiler.

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