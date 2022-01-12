Eskişehir Barosundan öldürülen kadın avukatla ilgili açıklama

Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

81 ilde baroların eş zamanlı yaptığı açıklamayı Eskişehir'de Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Eylem Karacasu okudu. Açıklamada Dilara Yıldız'ın öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi içinde olunduğu ifade edildi. Yıldız'ın kamuya açık bir alanda, gözler önünde öldürüldüğünü söyleyen Karacasu, “Kadının İnsan Hakları için mücadele eden biz barolar, avukatlar ve TÜBAKKOM olarak bir kez daha kadınların yanında mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyor, meslektaşımızı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.