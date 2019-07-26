Eskişehir Başarı Ödülleri töreninin jüri tanıtımı yapıldı

Eskişehir'de bu yıl ilk kez 3 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Eskişehir Başarı Ödülleri'nde 45 kategoride ödül verilecek. Sanat, spor, medya, hizmet ve iş dünyasından başarılı isimler ödül alacak. Ödül alacak isimler resmi internet sitesi üzerinden yapılacak halk oylaması ve jüri üyelerinin oyu ile belirlenecek.

Ayrıca düzenlenecek organizasyonun jüri üyeleri ise Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir mekanda yapılan kokteylle açıklandı. Buna göre törende yer alacak jüri üyeleri Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) Başkanı Ulaş Entok, Nedim Abacı, ESGİAD Başkan Yardımcısı Ece Erçelebi, Yenal Kaya, Abide Gülel, Tarık Kaymak, Hüseyin Akçar, Ezgi Oktaş, Berkay Damgacı, Esra Güneş, Batuhan Eldem, Can Yücesan ve Kerim Işıkay olacak.

Gerçekleşecek tören hakkında konuşan Eskişehir Başarı Ödülleri proje sorumlusu Ahmet Can Akdemir, “Şehrin ve şehre değer katanların yerel ve ulusal ölçekte tanıtımını ve rekabet ile hoşgörü kültürünün bir arada sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Eskişehir sosyo-ekonomik olarak bu tarz projelere yatkın bir şehir. Birçok büyük şehirde benzer törenler yapılıyor. Eskişehir'de bu güne kadar bu çapta bir ödül töreni organizasyonu düzenlenmedi. Biz bu düşünceyle yola çıktık ve şehirde de bir karşılık buldu” İfadelerini kullandı.

