Eskişehir bembeyaz oldu

Eskişehir'de etkisini arttıran kar yağıyla şehrin dört bir yanını beyaza büründü. Bu kar yağışıyla birlikte kuraklık endişesi olanlar umutlandı.

Geçtiğimiz günlerde şehrin dört bir yanında etkili olmaya başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. İlk kar yağışının olmasıyla birlikte umutlananlar, beklendiği düzeyde yağış olmamasından söz etmişti. Ancak bugün sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evinden çıkan vatandaşlar bembeyaz şehir manzarası karşısında şaşırdı. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar, sabah her yerin bembeyaz olmasına sebep oldu. Adeta ‘lapa lapa' yağan kar, trafikte aksamalar olmasına ve esnafın dükkânının önünün kapanmasına sebep oldu. Sabahın erken saatlerinde araçlarındaki karları silen sürücüler ve dükkânlarının önünü temizleyen esnaflar dikkatleri çekti. Kuraklık endişesi olan vatandaşlar bu yağışıyla birlikte umutlandı. Kar yağışı karşısında Eskişehirli vatandaşlar mutluluğunu gizleyemedi. Fotoğraf çeken ve kartopu oynayan vatandaşlar dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir kar beklentisi olan Eskişehirli vatandaşlar güne hazırlıksız başlamadı, herkesin kalın ve kışlık elbiseler giydiği görüldü. Kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği düşünülüyor.