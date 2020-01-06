Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Eskişehir şehir merkezi ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Kısa süre içerisinde 10 santimetreyi geçen kar yağışı il genelinde okulların tatil edilmesine de neden oldu. Sabah işletmelerini açan bir çok esnaf öncelikle dükkanlarının önünü temizlemekle başladı. Şehir merkezinde sabah saatlerinde ise işlerine gitmek isteyen çoğu vatandaş yollarda yaşanan trafik nedeniyle geç kaldı. Kar yağışına yakalanan bir çok sürücü yollarda kalırken, kar yağışının güzelliği ise bir çok vatandaş tarafından fotoğraflandı.