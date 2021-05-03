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Eskişehir bölgede yıllık TÜFE oranı yüksek, aylık TÜFE oranı düşük çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2021 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık oranı, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede daha yüksek çıkarken, aylık oranın ise bu bölgede ülke genelindeki orana göre daha düşük olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan 2021 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık oranı, Eskişehir'in de bulunduğu bölgede daha yüksek çıkarken, aylık oranın ise bu bölgede ülke genelindeki orana göre daha düşük olduğu görüldü.


Ülke genelinde TÜFE yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. Bu oran Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dâhil olduğu bölgede yıllık yüzde 17,33 ve aylık yüzde 1,23 arttı.

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