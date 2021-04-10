Eskişehir bu hafta sonu da evde kaldı

Kontrollü normalleşme ile yayınlanan son haritada kırmızı yani yüksek riskli bölgede yer alan Eskişehir'de hafta sonu yasakları geçen hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor. Sadece market ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkan birkaç vatandaş ve çalışmaya devam eden işletmeler dışında kimsenin olmadığı sokaklarda sessizliğin hâkim oldu. Hafta içi insanlar tarafından sıkça tercih edilen ve gün içerisinde oldukça kalabalık olan İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri, hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte boş kaldı.

Sokak hayvanları kısıtlamadan mutlu

Öte yandan hava sıcaklığının 3 derece olduğu, güneşin bulutlar arasından zaman zaman kendini gösterdiği sabah saatlerinde sokak hayvanları keyifle güneşlendi.