Eskişehir bu proje ile Türkiye'de başı çekiyor

Sağlık Bakanlığının “İnme için erken tanı ve müdahale” projesinin pilot illerinden biri olan Eskişehir'de, Eskişehir İl Ambulans Servisi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Türkiye'ye örnek olmanın gururunu yaşıyor.

İnme, beyinde herhangi bir kanama ya da pıhtı tıkanması ile oluşan felç durumu olarak biliniyor. Erken tanı ve müdahale ile felç atağı sonrası kişinin hayatına bağımsız olarak devam etmesi sağlanabiliyor. Bu süreçte erken tanı ve müdahale ambulans ekipleri ile başlıyor. Ambulans ekiplerinin daha hastaya ulaşır ulaşmaz işlem yapılacak merkeze hasta hakkında bilgi aktarması ile hasta inme merkezinde zaman kaybetmeden acil tıbbi müdahale yapılarak felcin etkisi minimal düzeyde atlatılıyor.

“Başvuruların tamamı 60 dakikadan az sürede inme merkezine ulaşıyor”

Eskişehir İl Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre; Eskişehir İl Ambulans Servisinin de aralarında bulunduğu birkaç örnek ilde başlatılan “İnme için erken tanı ve müdahale” projesi ile hastaların tamamına yakınının sağlıklı taburculukları ile sonuçlanan başarı devam ediyor. Eskişehir İl Ambulans Servisi ve ESOGÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, inme tanısı ile yatan hastaların tekrar sekelsiz olarak hayatlarına devam etmesi için çalışıyor. 2019 yılından beri uygulanan projede her yıl yaklaşık olarak 2 bin kişi inme tanısı ile 112 Acil Yardım hattına başvuru yapıyor ve bu başvuruların tamamı 60 dakikadan daha az bir sürede inme merkezine ulaşıyor. Bu süre kişinin inme sonrası hayatına kaldığı yerden devam etmesi için yeterli olarak görülüyor.

“Eskişehir, ‘İnme Mobil Uygulaması'nda pilot ve örnek il”

ESOGÜ İnme Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, felç geçiren hastaların erken ulaştırılması ile hem hayatlarına başkalarının desteği olmadan devam edebildiklerini hem de yüksek sağlık maliyetlerinin azaldığını belirtti.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ise konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“İnme'ye etkin müdahalede Türkiye'nin en iyi ili olan Eskişehir'de Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin hizmetine sunulan “İnme Mobil Uygulaması'nda da pilot ve örnek il olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte gerek acil sağlık hizmetleri personelimizin özverisi gerekse hocamız Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir'in büyük katkısına ayrıca teşekkür ediyorum.”