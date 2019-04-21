Eskişehir-Bulgaristan arasında ekonomi köprüleri kuruluyor

Eskişehir ve Bulgaristan'ın ticaret hacmini artırarak yeni pazarlara dahil olması amacı ile yol haritalarının çizilmesine yönelik yapılan toplantı, Eskişehirli üreticilerin de katılımı ile gerçekleşti. ESO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ve yönetim kurulu üyeleri, BULTİŞ Başkan Yardımcısı Donka Koleva ve beraberindeki iş insanları katıldı.

"İhracatımızı daha güçlü bir şekilde, Bulgaristanlı iş adamlarımızın da katkılarıyla artırabiliriz"

Toplantının açılışında konuşan ve asıl konunun ihracatı artırmak olduğuna değinen ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Mesafemiz çok yakın hem ulaşım hem de kültür bağlarımızda çok kuvvetli. Diğer yandan Eskişehir olarak Bulgaristan'a önemli bir yakınlığımız var. Hepimiz iş insanlarıyız, tarihsel geçmiş bağlarımız var ve hepimiz bugün sanayimizi, ticareti ve işbirliklerimizi artırmak istiyoruz. ESO üyelerimizin ciddi ihracatları var. Bundan sonra ihracatımızı daha güçlü bir şekilde, Bulgaristanlı iş adamlarımızın da katkılarıyla artırabiliriz. Amacımız ticaretimizi, sanayinizi geliştirmek, ihracatın önünü açmak ve ülkelerimizin ticaret hacmini artırmak” şeklinde konuştu.

""Umarım yakın zamanda çok iyi iş birliklerine imza atacağız"

Eskişehir ve Bulgaristan iş hacminin artırılmasına yönelik hamlelerin ve ciddi kabiliyetlerin olduğu faaliyet alanlarının sunumunun yapılarak Eskişehir sanayisinin konuşulduğu toplantıda söz alan Bulgar-Türk İş adamları Derneği Başkan Yardımcısı Donka Koleva, ilk kez Eskişehir'e geldiğini ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu, Eskişehir ile ticaret köprüleri kurmak istediklerini belirtti. Bu kapsamda konuşan Koleva, “Umarım yakın zamanda çok iyi iş birliklerine imza atacağız. Bu işbirliği sadece ticareti kapsamıyor, iki devlet, iki kültür olarak komşuluğumuzu daha da pekiştireceğiz. Birlikte yapabileceğimiz güzel işler var diye düşünüyorum, bu işbirliğini sağlamak için sizleri Bulgaristan'a davet ediyorum. İki taraftaki iş insanları faaliyet alanlarına göre ayırıp bir araya getirelim ki daha çok iş konuşalım” diye belirtti.

Toplantı sonrasında ESO tarafından hazırlanan ve üyelerinin tanıtımı yapılan ESO Firma Rehberi, Bulgaristanlı iş insanları ile paylaşıldı.