İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı normalleşmeyi bekliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı yaklaşırken normalleşmeyi bekliyor.


Yeni tip korona virüs tedbirleri dolayısıyla Türkiye genelinde, hayvan pazarları kapatılırken hayvan satışı da yapılmıyordu. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında, Eskişehir'de yaşayan hayvan satıcı ve alıcıları gözünü canlı hayvan pazarına çevirdi. Özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle vatandaşlar bir an önce pazarın açılmasını bekliyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hayvan pazarının önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.