İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir çiçek açtı

Eskişehir’de bahar aylarının gelmesiyle birlikte açan çiçekler seyrine doyumsuz fotoğraf kareleri oluşturdu.

Eskişehir'de bahar aylarının gelmesiyle birlikte açan çiçekler seyrine doyumsuz fotoğraf kareleri oluşturdu.


Yılın belli zamanları hava sıcaklıklarının oldukça düşük olmasıyla adından söz ettiren Eskişehir'e de nihayet bahar geldi. Nisan ayının başlarında bile zaman zaman kar yağışlarının görüldüğü şehirde hava sıcaklıkları arttı, baharın çiçekleri de göz doldurmaya başladı. Porsuk kenarında ve şehrin çeşitli yerlerindeki ağaçları dolduran çiçekler, sıcaklığın 17 derece olmasıyla birlikte Eskişehir'e tam bir bahar havası yaşatsa da korona virüs kısıtlamaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar, bu manzaranın keyfini çıkaramadı, caddelerin yine boş olduğu görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.