Eskişehir 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasında Eskişehir'in büyük bölümünün 'çok şiddetli kuraklık' tehlikesi altında olması dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Eskişehir'in kuraklık durumu dikkat çekti. SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. Eskişehir, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada normal civarı ve hafif kuraklık olarak değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise “Çok şiddetli kuraklık” tehlikesi altında değerlendirildi. Yayımlanan haritaya göre, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün “Olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında olduğu belirlendi. İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.