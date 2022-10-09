Eskişehir DAK ekibi uluslararası tatbikata gidiyor

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, 'Uluslararası AEME SIMEX Tatbikatı'na katılmak üzere Ankara'ya hareket etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu "INSARAG"ın Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı (ERE SIMEX), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Eskişehir DAK ekibi de katılıyor. Tatbikat, Kalecik ilçesinin kuzeyinde 8 Ekim'de saat 09.00'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerinden "Seviye 4" olarak yapılacak. Tatbikat süresince tüm ulusal düzey Türkiye Afet Müdahale Planı Afet Grubu temsilcileri, AFAD Afet Yönetim Merkezinde görev yapacak. Senaryoya göre, deprem sonrası Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum illeri etkilenecek, uluslararası arama kurtarma ekip desteği istenecek ve uluslararası ekipler Ankara'da görev alacak. Eskişehir DAK ekibi ise 10-12 Ekim tarihleri arasında tatbikata katılmak üzere bugün saat 09.00'da Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.