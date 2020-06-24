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Eskişehir Defterdarı Rahim Taş'ın 'Yatık Sekiz' adlı romanı yayınlandı

Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın 10’uncu kitabı olarak ’Yatık Sekiz’ adlı romanı yayınlandı.

Eskişehir Defterdarı Rahim Taş'ın 10'uncu kitabı olarak 'Yatık Sekiz' adlı romanı yayınlandı.


Defterdar Taş, yayınlanan romanı ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Şiir, öykü, deneme, tiyatro oyunu türlerinde; Karanlığın Cemresi, Atam Anam Ay Terekeme, La Fo Ka Tuvar, Hammaliye, Asosyal Komedya, Yan Masalın İkramı, Lafirent, Bahdavar, isimlerinde 9 kitabıma 10'ncu olarak 'Yatık Sekiz' isimli romanımı ekledim ve okuyucularıma sunulmak üzere yayınlandı. Çoğunlukla duygusal ilişkilere yer verilen romanımda; 'her kadın bir dünya', 'gizli ajanda', 'telgraf', 'satürnün kuşağı', 'bakış aşısı', derman', 'duygudaşlık', 'ahde vefa', 'hercümerç, 'neşeterapi', 'lepiska', 'düşe kabin', 'eleğimsağma', 'aşk budur işte', 'komşu bağcelerden gül dermek' gibi bölümlerden oluşmaktadır. 'Dünyada dört kadını sevin; seni dünyaya getiren, senle dünyaya gelen, senin için dünyaya gelen, senden dünyaya gelen ve diğerlerine saygı duyun' ile romanımı sonlandırdım" dedi.

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