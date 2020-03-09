Eskişehir derbisinin kazananı Anadolu Üniversitesi oldu

Grup'ta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin 21'inci haftasında Eskişehir Yunus Emre Spor ile karşı karşıya geldi. 8 Mart Pazar günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Anadolu Üniversitesi kazandı.

Anadolu Üniversitesi sahada; Fahri Bağlı, Özkan Can, Suat Gündüz, Yusuf Bayram, Şükrü Topal, Oktay Akkoca, Ayhan Işık, Orhan Doğan, Caner Çolak, Tahir Türker, Gökhan Özkan ilk on biri ile yer aldı.

Maça istekli başlayan Anadolu Üniversitesi, etkili bir oyun ortaya koyarak 35'inci dakikada Ayhan Işık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında da baskıyı sürdürmeye devam eden Anadolu Üniversitesi, 44'üncü dakikada Caner Çolak'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan temsilcimiz, 47'nci dakikada Yusuf Bayram'ın attığı golle maça devam etti ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

“Güzel bir galibiyet aldık”

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Murat Kola şunları söyledi:

“Derbi maçı da olsa biz 2 puan avantajıyla çıkmıştık. O yüzden biraz stresli olacağını biliyorduk. Golleri bulduk ve rahatladık. Güzel bir galibiyet aldık. Futbolcularımız inanmıştı ve çok istemişlerdi. Bundan sonraki 5 hafta da daha iyi sonuçlar alıp, en üstlere doğru bitirmeye çalışacağız.”

BAL 6. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ligin 22. Haftasında Haymana Belediye Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.