Eskişehir Eczacılar Odası'nın deprem bölgelerine ilaç temini devam ediyor

Eskişehir Eczacılar Odası, depremin ilk günlerinden itibaren ilaç desteklerine devam ediyor. Eskişehirli gönüllü eczacılar, vatandaşlar tarafından toplanan ilaç ve diğer yardım malzemelerini eczacılar odasında tasnif ederek bölgelerdeki Sahra eczanelerine gönderiyor. Eczacı Özlem Ayransız, gönüllü meslektaşların 3'er gün dönüşümlü olarak afet bölgelerinde halk sağlığı için mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirdi. Ayrancı ayrıca sözlerine ilave olarak Eskişehirli gönüllü eczacılar olarak Türk Eczacılar Birliği koordinatörlüğünde depremzedeler için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.