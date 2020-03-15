Eskişehir Emniyet Müdürü Dinç, ABD'de Emniyet Müdürlüğü yapan Bayçora ile görüştü

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrinde görevine başlayan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Dinç, görüşmesinde Eskişehirli İbrahim Mike Bayçora'yı tebrik etti, görevinde başarı dileğinde bulundu. Bayçora ise mevkidaşı Dinç'in tebrik telefonunun kendisini mutlu ettiğini belirterek, Eskişehir'deki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.