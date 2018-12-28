Eskişehir Emniyetinde ayın personelleri seçildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personellerin moral ve motivasyonlarını arttırmak sebebiyle üstün performans gösteren çalışanlar ödüllendirildi.

Yapılan ödüllendirmede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Murat Yiğit, bir ikamette çıkan yangında bina içerisinde bulunan yaşlı vatandaşı komşularının da yardımı ile yanmaktan kurtararak güvenli bölgeye çıkarmasındaki üstün gayret ve başarısı sebebiyle 'Eylül Ayı Ayın Personeli' seçildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Kenan Yavuz ise Orhangazi Mahallesinde bulunan bir market içerisinde alışveriş yaptığı esnada market içerisinde bulunan iki kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenerek şahısları takip etmeye başlamıştı. Para ödeyen şüpheli şahsın hızlı bir şekilde hareket ederek kasiyerin kendisine vermiş olduğu para üstünden tırnakçılık suretiyle hırsızlık yaptığını anlayan Yavuz, müdahale etti. Çıkan arbede sonucunda marketten kaçan şüphelileri derhal konuyu ilgili birimlere ileterek eşkâllerini ve kaçtıkları aracın plakasını bildirerek yakalanmalarını sağlamasından ötürü 'Ekim Ayı Ayın Personeli' seçildi.

Ayrıca Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Coşkun Keskin, Kahraman Yüksel, Atakan Sezer ve Hasan Hüseyin Doğanay da, Eskişehir'de silahla adam öldürme olayına karışan 34 plakalı otomobilin Kütahya yolu istikametine kaçması sonucu aracı tespit ederek yaptıkları takip ve kovalamaca neticesinde cinayet zanlısı, cinayette kullanılan silah ve mermiler ile kaçmak amacıyla kullanılan aracın yakalanmasında gösterdikleri başarı sebebiyle 'Ekim Ayı Ayın Personeli' seçildi.

Ayın personeli seçilen görevli polisler, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile diğer davetlilerin katılımlarıyla Polisevinde düzenlenen törenle, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler. Programda ayrıca dernek üyelerinden Prof. Dr. Hilmi Özden davetlilere 'Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.