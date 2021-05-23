Eskişehir Emniyetinden anbean bonzai operasyonu

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 377 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, konuyla ilgili operasyon başlattı. Eskişehir ve civar illere dağıtılacağı değerlendirilen uyuşturucu maddenin sevkinde kullanılacağı iddia edilen aracı takibe alan ekipler, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde durdurdu. Otomobilde Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama emri ile yapılan arama neticesi, narkotik dedektör köpeği 'Noro' aracın arka koltuk ve bagaj içi stepne kısmındaki uyuşturucu maddeyi kısa sürede buldu. Araçta iki kısımda bulunan 2 kilo 377.50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Aracı kullanan ve gözaltına alınan şüpheli T.G., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.