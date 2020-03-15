Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda şahısların üzerinde bulundurdukları 15,38 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıstan 1'ine TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılırken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsa ise TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı.