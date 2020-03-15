İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda şahısların üzerinde bulundurdukları 15,38 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıstan 1'ine TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılırken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsa ise TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.