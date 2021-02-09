Eskişehir eski milletvekili Yıldırım hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 21. dönem görev yapan Doğru Yol Partisi (DYP) Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım hayatını kaybetti.

Bir süredir Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören Yıldırım, 2 Mayıs 1999 - 1 Ekim 2002 tarihleri arasında Doğru Yol Partisi (DYP) Eskişehir Milletvekili olarak görev aldı. Eskişehir Sivrihisar ilçesinde 1939 yılında doğan Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun olarak serbest avukatlık yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Sadri Yıldırım, böbrek yetmezliği dolayısıyla tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.