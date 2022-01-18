Eskişehir esnafının kar mesaisi

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürürken, kepenk açan esnaf, dükkânının önünü küreklerle ve süpürgelerle temizledi.

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Sabah 05.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kent merkezinde yer yer 5 santimetre kalınlığa ulaştı. Sabah dükkânını açmaya gelen esnaflar, kapı önlerinin karla kaplandığını görünce, küreklerle ve süpürgelerle temizledi. Esnafların kapı önlerinden temizlediği kar, sokak ortasında yaklaşık 1 metreye varan tümsekler oluşturdu.

Öte yandan devam eden kar yağışıyla birlikte, kentte hava sıcaklığı en düşük eksi 7, en yüksek 1 derece olarak ölçüldü.