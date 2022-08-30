Eskişehir Fatih Fen Liseliler pilav gününde buluştu

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde geleneksel olarak düzenlenen pilav günü geniş katılımla düzenlendi.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin bahçesinde geleneksel olarak düzenlenen pilav gününe, 1992 yılından bu yana mezun öğrencilerden oluşan topluluk ile okulun emekli olmuş ve hâlâ çalışmakta olan öğretmenleri katıldı. Etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Buluşma başlangıcında, Eskişehir Fatih Fen Lisesi Mezunları Derneği'nin ikinci olağan genel kurul toplantısı, okul toplantı salonunda yapıldı ve yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Pilav ikramı sırasında, eski ve yeni mezunlar arasında görüşmeler ve bilgi alışverişi gerçekleşti. Mezun öğrenciler birbirleriyle ve öğretmenleriyle hasret giderirken, aynı zamanda anılarını da tazeledi. Etkinliğin sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Bir sonraki yıl buluşma dilekleriyle pilav günü etkinliği sona erdi.