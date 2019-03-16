Eskişehir Fatih Fen Lisesi 2019 yılı ‘'Uluslararası Periyodik Tablo Yılını'' kutladı

Eskişehir Fatih Fen Lisesi; okulda proje kapsamında, ‘'Uluslararası Periyodik Tablo yılı'' kutlama etkinliği düzenledi.

Düzenlenen Proje etkinlik sergisini; Eskişehir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman ve Şube Müdürleri Ali Osman Yalçın ve Ahmet Karapınar ile, Odunpazarı İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz, çok sayıda okul müdürleri, öğretmen ve öğrenci ziyaret ettiler ve sergiyi beğendiler.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Kimyasal ve Moleküler Bilimler Derneği (EuCheMS) ve Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) tarafından, 2019 yılı, ‘'Uluslararası Periyodik Tablo yılı'' ilan edilmiştir. Bu bağlamda; okulun kimya öğretmeni Elif Yılmaz koordinatörlüğünde; yürütülen proje kapsamında, öğrencilerin özgün ve eğlenceli tasarımlarından oluşan periyodik tablolar okulda sergilendi. Okul Spor Salonu duvarına; periyodik tablo çizen öğrenciler, periyodik tablo oyunları da tasarladılar. Öğrenciler; "Bir element olmak isterseniz hangi element olurdunuz?, Niçin?" soruları yönelterek, kısa görsel film hazırladılar ve katılımcılara kısa görsel filmi sundular. Sergiyi gezen katılımcılarda, kısa görsel filmi izleyerek beğendiler.