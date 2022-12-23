Eskişehir Fizyomer Terapia'dan engellilere anlamlı destek

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, engelli bireylere verdiği desteği sürdürerek Eskişehir'de faaliyet gösteren Sessiz Meleklerin Sesi Derneği ile indirimli sağlık anlaşması imzaladı.

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ve Sessiz Meleklerin Sesi Derneği arasında imzalanan anlaşmaya göre dernek üyesi engelli çocuklar ve ailelerinden fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde fark ücreti alınmayacak. İki kurum arasında ilk defa 2017 yılında yapılan indirimli sağlık anlaşmasının üçüncüsü Eskişehir Fizyomer Terapia kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir ile Sessiz Meleklerin Sesi Dernek Başkanı Berrin Çakır arasında imzalandı.

İmzaların atılmasından sonra indirimli sağlık anlaşması ile ilgili konuşan Sessiz Meleklerin Sesi Dernek Başkanı Berrin Çakır, “2017'de oğlumu Fizyomer'e tedaviye getiriyordum. Derneği kurduğumda Fizyomer bize birçok konuda destek oldu. Engelli çocukları olan aileler zaten zor durumdalar. Ekonomik özgürlükleri yok. Evde engelli çocuğu varken çalışma şansları da yok. Bazılarının babaları bile terk edip gitmiş. Dolayısıyla Fizyomer'in engellilere sunduğu bu ayrıcalık sadece çocuklara değil ailelerine de büyük bir hizmet. Çocukları taşımaktan ötürü bizlerin de sakatlanmalar sonucu fizik tedavi ihtiyacımız oluyor. Bu indirimli hizmetin aileleri de kapsıyor olması bizler için bulunmaz nimet.” dedi.

Uzm.Dr. Türkan Tünerir'e teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Çakır, “Fizyomer sunduğu hizmetler, temizlik, hijyen ve personelin yaklaşımı anlamında tek. Sadece Eskişehir'de değil tüm Türkiye'de 1 numara. Gönül rahatlığı ile tedaviye geliyoruz” ifadelerini kullandı.