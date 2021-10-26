Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde Mesleki Eğitim Merkezi Programı açıldı

Dört yıllık eğitim sürecinde öğrencilerin daha fazla uygulama ve güncel teknolojileri görme şansı yakalayacağı Mesleki Eğitim Merkezi Programda istihdam oranının da yüzde 90 olduğu belirtildi. 33 alan ve 181 meslek dalında eğitim alacak olan öğrenciler, program ile asgari ücretin yüzde 30'undan fazla ücret alacak, sigortaları devlet tarafından yapılacak.

Program ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, “Mesleki Eğitim Merkezi Programımız Milli Eğitim Bakanlığımızın Mesleki ve Teknik Eğitimi Yaygınlaştırma Projesi kapsamında açıldı. Bu program Baksan Mesleki Eğitim Merkezi'nden sonra Eskişehir'deki ikinci mesleki eğitim merkezi programı olacak. 33 alan ve 181 meslek dalında eğitimi verilen programımıza devam eden öğrenciler, 9'uncu sınıftan itibaren asgari ücretin yüzde 30'undan fazla ücret alacaklar, sigortaları devlet tarafından yapılacak. Öğrenciler haftada 1 gün okula, 4 gün işletmeye gidecekler. 3'üncü yılın sonunda kalfa, 4'üncü yılın sonunda ise usta olacaklar. İşyeri açma belgesi ve meslek lisesi diploması da alabilecekler” dedi.

Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, bu programa devam eden öğrencilerin 4 yıllık eğitim sürecinde deneyimli usta öğreticiler nezaretinde güncel teknolojilerle eğitim görme ve daha fazla uygulama yapma şansı yakaladıklarını, istihdam oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca öğrencilerin adres, puan, kontenjan gibi şartlar aranmaksızın istedikleri alanda eğitim görebileceklerini, lise 9 ve 10'uncu sınıfa devam eden öğrencilerin bulundukları sınıftan geçerli olmak üzere aralık ayına kadar bu programa kayıt yaptırabileceklerini ve istemeleri halinde öğrencilere işyeri bulacaklarını sözlerine ekledi.