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Eskişehir gençlik merkezleri ihtiyaç sahibi okullar için sınav seti topladı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri birimine bağlı faaliyet yürüten gençlik merkezleri üniversiteye giriş sınavları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası dağıtılan sınav setlerini ihtiyaç sahibi okullara göndermek üzere topladı.


Eskişehir gençlik merkezlerinde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla düzenlenen kampanya “Genç Dönüşüm” projesi çerçevesinde yapıldı. “Genç Dönüşüm” projesinin sınav seti toplama kampanyasında, ihtiyaç sahibi okullarda öğrenim gören çocukların faydalanması amacıyla sınavda verilen kalem setleri toplandı. “Genç Dönüşüm” projesinde ‘Tek Kullanımlık Sanma, Çöpe Atmaya Kalkma' sloganıyla yola çıkan gençlik merkezleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin(ÖSYM) yapmış olduğu sınavlarda öğrencilere verilen sınav setlerini toplayarak ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere ulaştırmayı hedefliyor.

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