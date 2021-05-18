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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası kutlamalarına başladı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası kutlamalarına Valilik Meydanında düzenlediği tören ile başladı.


Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Valilik Meydanında düzenlediği tören ile Gençlik Haftası kutlamalarının ilkini gerçekleştirdi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, hizmet müdürleri, şube müdürleri, antrenörler ve gençlik liderleri katıldı. Açılış konuşmasının ardından Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tören sona erdi.

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