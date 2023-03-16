Eskişehir güne yağmurla uyandı

Eskişehir'de vatandaşlar güne sabah saatlerinde başlayan yağmur ile uyandı.

Son zamanlarda kurak geçen havalar sebebiyle yağmur yağışına hasret kalan Eskişehirliler, günün erken saatlerinde şehir merkezinde güne yağışla başladı. Güne yağmurla uyanan vatandaşlar yağış olmasının mutluluğunu yaşarken, dışarıya çıkan vatandaşların ise şemsiye ve şapkalarla önlem aldıkları görüldü. Hissedilir bir şekilde düşen sıcaklığa ve yağmura karşı tedbir alan vatandaşların havaya uygun kalın giysiler giydiği görüldü. Yağışların pazar gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.