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Eskişehir halkı da yağmur için el açtı

Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası ülke genelinde bütün camilerde yapılan yağmur duasına Eskişehirli vatandaşlar da katıldı.


Türkiye genelinde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe verildikten Cuma namazından sonra yağmur duası gerçekleştirildi. Ülke yaşanan kuraklığın giderilmesi için gereken yağmur için vatandaşlar gözyaşı döktü.


Türkiye genelindeki camilerde cuma namazı hutbede, suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin konuşma yapıldı. Tüm ülkede yapılan duaya katılan Eskişehirliler, bulunduğu camide yağmur ellerini ters çevirdiler. Kentin Reşadiye Camisi, Çarşı Camisi, Alâeddin Camisi gibi en büyük ve tarihi camilerdeki duaya katılan vatandaşlar ise, kuraklığın giderilmesi için gerekli yağmurun yağmasını isteyerek Yüce Allah'a dilekte bulundu.

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