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Eskişehir halkı gereksiz plastik poşet kullanmamayı benimsedi

Taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükmünün ardından satış noktalarında Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli tarafından başlatılan saha ziyaretleri devam ediyor.


İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında bir alışveriş merkezinde bir ziyaret yapıldı. Yapılan incelemeler ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler sırasında satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi konusunda altyapı çalışmalarının tamamlandığı, vatandaşların uygulamayı benimsediği gözlendi. İl genelinde satış noktaları tarafından plastik poşetlerin ücretlendirilmesi çalışmalarının yaygın olarak uygulanması, vatandaşlar tarafından ise uygulamanın benimsenmesi ve konunun desteklendiğinin dile getirilmesinin son derece memnuniyet verici olduğunu belirtildi.

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