İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir hava sıcaklığı sadece bir günde 4 ile 19 derece arasında değişiyor

Eskişehir’in hava sıcaklığı, tahmin raporlarına göre sadece bir günde 4 ile 19 derece arasında değişiyor.

Eskişehir'in hava sıcaklığı, tahmin raporlarına göre sadece bir günde 4 ile 19 derece arasında değişiyor.


Kış soğuğuyla anılan Eskişehir'de hava sıcaklıkları Ekim ayına girilmesiyle her geçen gün düşmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan saatlik hava tahminlerine göre, kentte hava sıcaklığının gece ve sabahın ilk saatlerinde 4 ile 9 derece arasında olması beklenirken, bu sıcaklık öğle saatlerinde 19 dereceyi bulacak.

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