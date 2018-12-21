Eskişehir havacılık sanayi ABD'ye açılıyor

Czajkowski ile ESO'da bir araya geldi.

Heyette, Meclis Başkanı Süha Özbay, Yönetim Kurulu üyesi Emre Sarar de yer aldı. Başkan Özbay, 2019 yılının şubat ayında havacılık ve savunma alanında üretim Amerika'dan 13 firmanın Eskişehirli üreticilerle bir araya geleceğini ve yeni işbirliği olanaklarının ESO koordinatörlüğünde sağlanacağı bildirdi.

Eskişehir'in savunma ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Meclis Başkanı Özbay, “İleri teknoloji ve inovasyonun en yoğun olduğu alanlardan biri olan havacılık sektöründe firmalarımız uluslararası alanda başarılı işler gerçekleştiriyor. Havacılık ve savunma hassas üretim gerektiren, ileri teknoloji ile çalışmanız zorunlu bir alan. Bu noktada Eskişehir'deki firmalarımızın önemli bir kapasitesi var. Bizde onların yeni işbirlikleri ile pazar paylarını arttırmak ve Eskişehir'in havacılık alanında daha da çok gelişmesini sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl yani 2019'da ABD'den gelecek firmalarla şehrimizdeki üreticileri bir araya getireceğiz” dedi.

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William B. Czajkowski ise, “Eskişehir ile ABD arasındaki sanayi ilişkilerin geliştirilmesi, havacılık ve savunma alanında işbirliğine hazırız. ABD'li firmalar ile Türk firmalarının bir araya gelmesi ve iş görüşmeleri gerçekleştirilmesini önemsiyoruz” diye konuştu.