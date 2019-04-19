Eskişehir için gurur verici üretim

Emine Sever, Tarım Kredi'nin ülke genelinde tüketilen bütün süt ürünlerinin üretildiği Beylikova ilçesindeki tesisleri ziyaret etti.

Sever, ilçe ve şube müdürlerinin de katıldığı ziyarette, Tarım Kredi Yem A.Ş. Şube Müdürü Nihat Tosun ile sohbet ederek süt ürünleri üretim tesisleri hakkında bilgi aldı. Emine Sever, burada yaptığı açıklamada, ülkemizde tüketilen yoğurt, peynir, kaymak, ayran, tereyağı gibi Tarım Kredi süt ürünlerinin tamamının Eskişehir'de üretildiğini belirterek, bu durumun il ve Beylikova ilçesi için gurur verici olduğunu ifade etti.

Eskişehir'de, 19 Mart 2019 tarihinde Manda Yetiştiriciliği Paneli düzenlendiğini ve bu kapsamda manda üreticileri ve yeni başlayacak olan yatırımcıları örgütlenerek "Manda Üretici Birliği" çatısı altında bir araya getirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyleyen Sever, anaç manda sayısının en az 900 başa çıkarılmasıyla da ilimizin "Halk Elinde Manda Islah Projesi" nin uygulandığı iller arasına alınmasının hedeflendiğini belirtti. Uygulamaya geçirilecek projede Beylikova Tarım Kredinin de proje ortağı olacağını belirten İl Müdürü Sever, bu sayede manda yoğurdu ve kaymağının da Tarım Kredi süt ürünleri arasında yerini alarak, tüketicilerimizin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Daha sonra tesiste görevli Gıda Mühendisi Ferda Aktaş ile birlikte tesisin yoğurt, peynir, ayran ve tereyağı üretilen bölümlerinin gezilmesiyle ziyaret sona erdi.