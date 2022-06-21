Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için kuvvetli yağış sonrasında oluşabilecek olumsuzluklar hakkında uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi bugün öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebileceği, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Uyarı merkezi vatandaşları, ulaşımda aksamalar, şiddetli yağış, selden ve yıldırımdan korunma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kuvvetli yağışın metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağmur düşeceği bilgisi verildi.